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Altun: Bu kalleş saldırının hesabını soracaktır

-"Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır"
 03 Şubat 2020 09:09
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Altun: Bu kalleş saldırının hesabını soracaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu kalleş saldırının hesabının sorulacağını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır." ifadelerini kullandı.

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Anadolu Ajansı
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