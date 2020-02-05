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Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün siyasi ayağı olarak AK Parti'yi işaret etmesine sert tepki gösterdi. Erdoğan, Başta grubumuz, milletvekillerinin hepsi dava açmalı dedi
 05 Şubat 2020 13:07
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Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert sözler

AK Parti'nin İlker Başbuğ'un "FETÖ'nün siyasi ayağı" çıkışına tepkisi sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "İlker Başbuğ'a dava açacağız" sözlerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da İlker Başbuğ'a sert tepki geldi. Erdoğan, "Başta grubumuz, milletvekillerinin hepsi dava açmalı" dedi.

İsmini anmadan tarif etti

İlker Başbuğ için "Zaman zaman yanlış değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan eski bir genelkurmay başkanı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "(Suça karışmış askerlerin sivil mahkemelerde yargılanabilmelerinin önünü açan kanun) bu düzenlemeyi bahane ederek Meclisimizi toptan itham eden birtakım açıklamalar yapmıştır. Şimdi ben özellikle kendi grubumuza sesleniyorum: Burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız. Meclisin yasama yetkisini dışarıdan birilerinin kalkıp da atıp tutmak suretiyle yere çalmaya hakkı yoktur."

Tüm partilerin ortak kararıydı

O kanunun 11 yıl önce Meclis'ten geçtiğini hatırlatan Erdoğan, "Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir düzenlemenin üzerine FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması en hafif tabiriyle Meclis'e saygısızlıktır" diye konuştu.

Erdoğan: Rejim, Şubat'ta çekilmezse, gereğini yapacağız

İlker Başbuğ ne demişti?

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ şu ifadeleri kullanmıştı: "FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçeği inkar olur. Bunun yargının çıkarması ve siyasi iradenin ağırlığını koyması lazım. 26 Haziran 2009'da yasalar torba yasa olarak gündeme getiriliyor. Bu TSK ile ilgili bir kanun teklifi. Bu yasa 25 Haziran'ı 26'sına bağlayan gece yarısı oluyor. Bu yasa ile kimsenin haberi yok, biz bundan 26 Haziran sabahı 2009'daki toplantıda haberimiz oluyor. Bahsedilen yasa teklifi askeri şahıslar askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanacak. Bu bir kere anayasaya aykırı. Bu tamamen ne için Dursun Çiçek için. Bu olay medyada 'AK Parti ile cemaati bitirme planı' algısı olarak yapıldı. Sivil şahıslar her durumda askeri yerlerde yargılanmaz Özel yetkili mahkemelerde yargılanır. Kayseri'de biz bir olay yakalamıştık Hava İkmal Bölge Komutanlığı'nda astsubay yakaladık. Flaş bellek ayarlıyorlar. Burada sivillerden yardım alıyorlar. 14 Nisan 2009'da 'FETÖ ile mücadele edeceğim' dedim. Bu kanun teklifini kim hazırladı, tamamen FETÖ ile ilgili bu araştırılsın."
Memurlar.Net
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