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Van'da çığ faciasında can kaybı 23 oldu
Van Valisi: Çığda hayatını kaybedenlerin sayısı 23 oldu
|05 Şubat 2020 14:53
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Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ikinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 jandarma, 3 korucu, 3 itfaiye eri ve 9 sivil olmak üzere 23 oldu.
Van Valisi, NTV canlı yayınında Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ikinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 jandarma, 3 korucu, 3 itfaiye eri ve 9 sivil olmak üzere 23 olduğunu açıkladı.Erdoğan'ın Başdanışmanı da çığda yaralandı Van AFAD Müdürü Uçar çığdan yaralı kurtuldu
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