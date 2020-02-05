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Van'da çığ faciasında can kaybı 23 oldu

Van Valisi: Çığda hayatını kaybedenlerin sayısı 23 oldu
 05 Şubat 2020 14:53
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Van'da çığ faciasında can kaybı 23 oldu

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ikinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 jandarma, 3 korucu, 3 itfaiye eri ve 9 sivil olmak üzere 23 oldu.

Van Valisi, NTV canlı yayınında Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ikinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 jandarma, 3 korucu, 3 itfaiye eri ve 9 sivil olmak üzere 23 olduğunu açıkladı.

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İhlas Haber Ajansı
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