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CHP'li Özel'den İlker Başbuğ açıklaması: Başbuğ'un avukatıyız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 780 gün senden alacaklı olan İlker Başbuğ'a dava açtırıyorsan biz yine avukatız. CHP'liler, Genel Başkanımız senin açacağın davada yine Başbuğ'u savunuruz
 05 Şubat 2020 16:06
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CHP'li Özel'den İlker Başbuğ açıklaması: Başbuğ'un avukatıyız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletvekillerinin eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a dava açmasını istemesine, "780 gün senden alacaklı olan Başbuğ'a dava açtırıyorsan biz yine avukatız. CHP'liler, Genel Başkanımız senin açacağın davada yine Başbuğ'u savunuruz." dedi.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan kanuna ilişkin, "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur." ifadesini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Milletvekilleri olarak hepiniz dava açmalısınız. FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması Meclise saygısızlıktır." açıklamasını değerlendirdi.

FETÖ'nün, yıllardır hazırlandığı devleti ele geçirme çabalarında en uygun ortamı son 17 yılda bulduğunu öne süren Özel, FETÖ'nün 17-25 Aralık'a, iktidarın nasırına basana kadar etle tırnak gibi olduğunu, ilk fay kırıklığının dershanelerin kapatılmasıyla başladığını söyledi.

Özel, darbe girişiminin her yönüyle araştırılması için Mecliste komisyon kurulduğunu, doping komisyonuna yetmeyen 3 aylık çalışma süresinin bu komisyona yettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kapatın, raporu yazın, bitsin." talimatı verdiğini, ancak yazılan raporun basılmadığını iddia etti.

"İktidarın küçük ortağının, bugün kendisine verilen görevi yerine getireceğini" ifade eden Özel, AK Parti'nin kendi diyemediğini MHP'ye dedirtmeye, kendi yapamadığını MHP'ye yaptırmaya, MHP'ye bazı görevler tayin etmeye çok alıştığını ileri sürdü.

-"Başına bunlar gelir miydi?"

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, başbakan olduğu dönemdeki haftalık olağan görüşmelerinde Erdoğan'ı FETÖ konusunda en çok uyaran kişi olabileceğini belirten Özel, Başbuğ'un FETÖ kumpasıyla tutuklanarak 780 gün cezaevinde yattığına dikkati çekti. Başbuğ'un, FETÖ'cülerin hedefi olduğunu ifade eden Özel, "FETÖ, Başbuğ'dan memnun olsaydı başına bunlar gelir miydi? Başbuğ'un dediklerini dinleselerdi bu darbe gelir miydi?" diye sordu.

Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert sözler... Vekiller dava açacak

Özel, özür dilemeleri gerekirken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Başbuğ'u eleştirdiğini, Erdoğan'ın da "Milletvekilleri olarak hepiniz dava açmalısınız." dediğini anımsattı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, 25 Haziran 2009'da dönemin AK Parti Grup başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ ve Ahmet Aydın ile 3 milletvekilinin imzasıyla bir önerge sunulduğunu, kelime oyunlarıyla asker kişilere sivil yargılama yolunun açıldığını kaydederek, Başbuğ'un bu kanundan 3 yıl sonra yargılandığını belirtti.

"CHP ile mutabakat vardı. Kemal Kılıçdaroğlu da görüşmelere katıldı." denildiğine işaret eden Özel, "İnsanda biraz korkma, utanma olur. Kılıçdaroğlu, grup başkanvekili ancak nöbetçi değil. Salonda Hakkı Suha Okay var. Kanunun tümü üzerinde CHP 'hayır' oyu veriyor. Ertesi sabah Okay, 'Böyle bir mutabakatımız yok' diyor. Davalar kabul edilse, Başbuğ'a ceza verilse 780 gün daha mı hapiste yatıracaksın?" dedi.

-"Sen yine aynı tarihi noktadasın"

Özel, "Baykal'ın çağrısıyla bunu yaptık." denildiğini ifade ederek, "Vallahi de billahi de yalan. Son kanıt; bu maddeyi Anayasa Mahkemesine götürdük. Mutabakat olsa bu madde Anayasa Mahkemesine gider mi? Mahkeme bunu reddetmeyip kabul etse Başbuğ tutuklanmayacaktı. Başbuğ'un açıklaması, zorunuza mı ağrınıza mı gitti?" diye konuştu.

FETÖ'nün yasama organı üzerindeki faaliyetlerinin sadece bu önergeyle sınırlı olmadığını savunan Özel, Ergenekon savcıları için Meclisten koruma yasaları çıkarıldığını söyledi. Özel, şunları kaydetti:

"Sen yine aynı tarihi noktadasın. Başbuğ ve onun gibi Balyoz'da, Ergenekon'da, askeri casuslukta nice mağdurlar varken doğruyu söyleyen, 780 gün senden alacaklı olan Başbuğ'a dava açtırıyorsan biz yine avukatız. CHP'liler, Genel Başkanımız senin açacağın davada yine Başbuğ'u savunuruz, siz yine FETÖ'cü savcıları savunduğunuz tarafta durun bakalım. Hiç sıkılmadan, utanmadan, Ergenekoncuların yanında saf tutan savcı olanların karşısında bu ülkenin yurtseverleri savunulacaksa biz yine bu avukatlığı yaparız. Tarih bizi yine haklı çıkartır."

-"Gözyaşı dökmek..."

Deprem vergilerinin nereye harcandığını sorduklarını anımsatan Özel, daha önce eski Maliye bakanları Kemal Unakıtan ve Mehmet Şimşek'in, "Duble yollar yaptık.", "Milletin ihtiyaçlarını karşıladık.", AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın, "Deprem vergileri depreme gidecek diye bir şey yok." açıklamalarında bulunduğunu belirtti.

Özel, binaları güçlendirerek depreme hazırlıklı olunacağını vurgulayarak, "Depremde gözyaşı dökmek, görevini yapmamış olanların acıyı paylaşmasıdır. İyi yas tutmak devlet adamının övünücek meziyeti değildir." şeklinde konuştu.

Ömer Çelik için "Ağzına geleni konuşuyor. Söylediği söze cevap vermekten utanıyoruz." diyen Özel, Çelik'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında İdlib ile ilgili 5 önerisini, "Milli güvenliğin çıkarlarını korumak bir yana tam karşısında olan söylemler" şeklinde nitelendirdiğini kaydetti. CHP'nin 5 önerisini sıralayan Özel, "Bunların neresi gayri milli?" diye sordu.

Bir soruya Özel, "Kamu vicdanı şunu biliyor ki devlete vergi ödememek için Kızılayı paravan yaparak, bir para gitmiş. Bu millet kurban derilerini Kızılaya, olmadık cemaatlerin eline derisinin geçmemesi için verir. Kızılay aldığı o parayı, olmadık cemaatlerin, en kötü namlısının yurduna vermiş durumdadır. Bu büyük kara delik üzerinde konuşulması gerekirken Ömer Çelik'in her şeyi konuşup, Kızılayı konuşmaması da manidardır." karşılığını verdi.
Anadolu Ajansı
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