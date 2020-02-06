Vekillere talimat: Başbuğ'a dava açın
|06 Şubat 2020 07:00
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Kanunu CHP'liler başta olmak üzere tüm Meclisin desteklediğini hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu: Zaman zaman yanlış değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan eski bir genelkurmay başkanı, kendisini gayet iyi tanırım, bu düzenlemeyi bahane ederek Meclisimizi toptan itham eden birtakım açıklamalar yapmıştır. Meclis'i ve milletvekillerini aşağılamak yalnızca darbe ve vesayet zihniyetine hizmet edilebilir. Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteğiyle çıkarılan bir düzenlemenin üzerinden FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması en hafif tabiriyle Meclise saygısızlıktır. Bu, boru göstermeye benzemez. Bu defa parlamento hukuku boruyla sindirilemez. Emekli bir askerin peşine düşüp Meclisi, yasama dokunulmazlığını izama yeltenenler herhalde kendi geçmişlerinden utanıyorlar. Şimdi ben özellikle kendi grubumuza sesleniyorum: Burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız.
LAV SİLAHINA "BORU" DEMİŞTİ
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Poyrazköy'de Bedrettin Dalan'ın arazisinde yapılan kazılarda bulunan 22 lav silahı için "Bunlar silah değil, boru" demişti. Başbuğ, bu açıklamadan iki ay sonra da Albay Dursun Çiçek'in ıslak imzasının bulunduğu "İrtica ile Mücadele Eylem Planı"nı da 'kağıt parçası' olarak nitelendirmişti.Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert sözler... Vekiller dava açacak
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