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Uçak kazasıyla ilgili iki pilot hakkında soruşturma
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki pilot hakkında birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmalarına neden oldukları gerekçesiyle taksirle ölüme sebebiyet vermekten soruşturma başlattı
|06 Şubat 2020 14:00
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İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait içerisinde 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iki pilot hakkında birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan soruşturma başlattı.
Pilotlar hastanedeki tedavilerinin ardından ifadeleri için emniyete götürülecek.Pegasus Genel Müdürü'nden kaza açıklaması
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