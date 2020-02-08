Van'da bir çığ daha meydana geldi
|08 Şubat 2020 11:34
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Van'ın Çatak ilçesinde çığ düştü. Çatak ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Van-Çatak kara yolu üzerindeki Elmacı bölgesine çığ düştü.
Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ olayından sonra Van'dan bir çığ haberi daha geldi. Çatak ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Van-Çatak kara yolu üzerindeki Elmacı bölgesine çığ düştü.
Van-Çatak kara yoluna çığ düşerken, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi.
Dün gece etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Van-Çatak-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı. Yoğun kar yağışının sabah saatlerinde de etkisini sürdürmesi üzerine ulaşıma açılmayan Çatak yoluna saat 11.00 sıralarında çığ düştü. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Elmacı bölgesine düşen çığ nedeniyle yaralanan veya ölen kimsenin olmadığı bildirildi.Çığ felaketinde can kaybı 41'e yükseldi Çığda şehit olan itfaiye amiri, bir saat önce röportaj vermiş
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