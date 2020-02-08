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22 Milyon TL'yi zimmetine geçiren şüpheli yakalandı

Yalova Belediyesine ait yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdikten sonra ortadan kaybolduğu iddia edilen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan Belediye Muhasebe Müdürlüğü çalışanı Denizli'de yakalandı.
 08 Şubat 2020 15:39
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22 Milyon TL'yi zimmetine geçiren şüpheli yakalandı

Yalova Belediyesine ait yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdikten sonra ortadan kaybolduğu iddia edilen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan Belediye Muhasebe Müdürlüğü çalışanı Denizli'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi personellerinden R.E. birkaç gün boyunca hiçbir gerekçe göstermeyerek işe gelmedi. Telefonları vasıtası ile de şahısla iletişim kurulamadı. Bu kapsamda Muhasebe Servisi tarafından yapılan çalışma neticesinde R.E adlı şahsın belediyeye ait yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu.

Harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yalova'daki otoparktan aracına binerek ilden ayrıldığı tespit edilen R.E.'yi takibe aldı. Güvenlik kamerası incelemelerinde R.E.'nin Denizli ilinde olduğu tespit edildi. Burada Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çalışma başlatan polis, R.E.'yi Denizli Otobüs Terminali'nde yakaladı. R.E.'nin Yalova'ya getirildikten sonra önce sorgulanacağı ardından da mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan kısa bir süre önce Yalova'da bir siteden değeri 1 milyon TL olan bir villa satın aldığı dile getirilen R.E.'nin bu villayı bankadan çektiği kredi ile aldığı da öğrenildi.

Belediye memuru, 22 milyon TL'yi zimmetine geçirip kayboldu Yalova Belediyesi, işçinin zimmetine geçirdiği paranın miktarını açıklayamadı Belediyede 22 milyon liralık FETÖ vurgunu
İhlas Haber Ajansı
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