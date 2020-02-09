1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yazı işleri müdürü adliyeyi havaya uçuracaktı

Şırnak'ın Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.,'nin adliye binasına bombalı saldırı planladığı ihbarının ardından harekete geçen polis ekipleri, bina içinde yapılan aramada 4 kilo 400 gram patlayıcı ele geçirildi. B.Ç. ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.
 09 Şubat 2020 18:36
Yazdır
Yazı işleri müdürü adliyeyi havaya uçuracaktı

Şırnak'ın Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.,'nin adliye binasına bombalı saldırı planladığı ihbarının ardından harekete geçen polis ekipleri, bina içinde yapılan aramada 4 kilo 400 gram patlayıcı ele geçirildi. B.Ç. ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Silopi ilçesinde dün meydana geldi. Silopi Cumhuriyet Başsavcısı'nı telefonla arayan bir kişi, Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.'nin 4 ay önce definecilik amaçlı 45 kaya kırıcı olarak tabir edilen patlayıcıyı kendisine temin ettirdiğini ve B.Ç.'nin patlayıcıyı Silopi Adliyesi'nde yerleştirdiğini ihbar etti. E.A.'nın ihbarının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri adliye binasında arama yaptı. Yapılan aramada, Silopi Adliyesi'nde bulunan bilgi işlem odasında 4 kilo 400 gram patlayıcı bulundu.

Ele geçirilen patlayıcının ardından gözaltına alınan B.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise alüminyum folyo içerisine sarılı 1 patlayıcı madde, 3 balya halinde 29 bin 805 dolar bulundu. Operasyonu genişleten terörle mücadele ekipleri, B.Ç.'nin dışında 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ, Yazıcıoğlu soruşturmasını kullanarak Hava Korgenerali dinlemiş
09 Şubat 2020 13:02		 İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve mühimmat sevkiyatı
09 Şubat 2020 09:17
PKK'lı keskin nişancılar kaçanı vuruyor
09 Şubat 2020 07:45		 Komando sınırı geçti
09 Şubat 2020 07:30
1'i ihraç öğretmen, 3 şüpheli FETÖ'den tutuklandı
08 Şubat 2020 21:46		 Tepki çeken yardım dağıtımını yapan PKK'lı çıktı
08 Şubat 2020 19:08
Akın Öztürk'ün emir astsubayı tutuklandı
08 Şubat 2020 15:03		 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
08 Şubat 2020 13:41
PKK'lı teröristlere ilaç temin eden bir muhtar tutuklandı
08 Şubat 2020 11:02		 Erzurum kırsalında gri kategorideki PKK'lı etkisiz hale getirildi
08 Şubat 2020 10:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:54 - Bakan Kurum, depremzedeler için projelerini anlattı18:49 - Eğitime kar engeli... 19 şehirde okullar tatil18:44 - Depremzedeler için toplanan yardım miktarı açıklandı18:40 - İlkokul liseye taşındı, aileler tepki gösterdi18:36 - Yazı işleri müdürü adliyeyi havaya uçuracaktı18:31 - Kadir Şeker için kampanya başlatıldı18:26 - Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına ara18:21 - KKTC Cumhurbaşkanı: Sözlerimin arkasındayım18:16 - Doğu Anadolu'da 6 il için çığ uyarısı18:11 - TOKİ'den 'hasarlı yapı' iddialarına ilişkin açıklama
18:06 - Bakan Selçuk, Konyalı hayırseverlerle bir araya geldi18:01 - İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat sürüyor17:56 - Emniyet Genel Müdürlüğünden 'bayrak' paylaşımı17:51 - Ordu'da 33 mahallede elektrik kesintisi yaşanıyor17:46 - Oto ekspertizde 'hizmet yeterlilik belgesine' dikkat!17:41 - Deprem uzmanlarından 'Afet kanunu yenilensin' önerisi17:36 - Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor17:31 - 'Kar kaplanları' gece gündüz görev başında
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Dizilerden rahatsızım
İntihar eden polis Muhammed Emin Kaya ile ilgili olay iddia
'Sen ağa ben ağa inekleri kim sağa'
Valilik önünde kendini yakan adamın eşi konuştu
1 milyon konut hazır ama alıcı yok
Ödevini evde unutan öğrencisini döven öğretmene hapis
Yazı işleri müdürü adliyeyi havaya uçuracaktı
Eğitime kar engeli... 19 şehirde okullar tatil
Stratejistlere göre, 2020'de hangi yatırım aracı kazandıracak?
'10 yıllık hesap' uyarısı... Listede isminiz var mı kontrol edin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çizgi film 1
Hatay gibi yutulmak istemiyoruz 1
Damat istifa 2
şeyma yıldız 5
Uzun aradan sonra ilk arayanın vefalı kişi oluvermesi 3
Amerikan History x 1
Kendini inşa etmek 1
kötü insanların ortak özellikleri 2
Değer kadar değersizlik de hak ediştir 1
rıdvan dilmen 1
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam