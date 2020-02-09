Şırnak Valiliği açıkladı: 16 ayrı kolonda düzenek bulundu

Şırnak'ın Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.,'nin adliye binasına bombalı saldırı planladığı ihbarının ardından harekete geçen polis ekipleri, bina içinde yapılan aramada 4 kilo 400 gram patlayıcı ele geçirildi. B.Ç. ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Silopi ilçesinde dün meydana geldi. Silopi Cumhuriyet Başsavcısı'nı telefonla arayan bir kişi, Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.'nin 4 ay önce definecilik amaçlı 45 kaya kırıcı olarak tabir edilen patlayıcıyı kendisine temin ettirdiğini ve B.Ç.'nin patlayıcıyı Silopi Adliyesi'nde yerleştirdiğini ihbar etti. E.A.'nın ihbarının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri adliye binasında arama yaptı. Yapılan aramada, Silopi Adliyesi'nde bulunan bilgi işlem odasında 4 kilo 400 gram patlayıcı bulundu.

Ele geçirilen patlayıcının ardından gözaltına alınan B.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise alüminyum folyo içerisine sarılı 1 patlayıcı madde, 3 balya halinde 29 bin 805 dolar bulundu. Operasyonu genişleten terörle mücadele ekipleri, B.Ç.'nin dışında 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

VALİLİK: 16 AYRI KOLONDA DÜZENEK TESPİT EDİLDİ

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ele geçirilen 45 adet 100'er gramlık patlayıcıların yapılan incelemede adliye binasında 16 ayrı kolonda düzeneğin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "8 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 23:15 sıralarında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan 'Adliye binasında bomba düzeneğinin olduğuna' dair ihbar üzerine, Savcılık talimatıyla Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adliye binasında yapılan incelemede; 45 adet 100'er gramlık patlayıcı olduğu değerlendirilen maddenin, içine konulduğu kutu ile birlikte sistem odasında bulunduğu, yapılan diğer kontrollerde de binanın zemin katında 16 ayrı kolon içerisine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile bağlı olan zamanlayıcı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak B.Ç. isimli şahıs ve irtibatlı olduğu anlaşılan M.Y.T., B.Y., E.Ç., A.Ç., F.Y. ve F.A. isimli toplam 7 şahıs, savcılık talimatıyla yapılan operasyonlarla gözaltına alınmış olup konu ile ilgili tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.