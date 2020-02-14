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61 yaşını dolduran öğretmen istediği zaman emekli olabilir mi?

61 yaşını dolduran tüm öğretmenler, en az 15 yıl hizmeti bulunmaları kaydıyla Haziran ve Temmuz ayları dışında emeklilik isteğinde bulunabilirler
 14 Şubat 2020 12:00
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61 yaşını dolduran öğretmen istediği zaman emekli olabilir mi?

Soru; Bir okulda öğretmenim, emeklilik için gerekli olan yaş şartı ve fiili hizmet süresini tamamladım ve 61 yaşımı doldurdum Şubat ayında emekli olabilir miyim?

Cevap; 10/07/2018 tarihli ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Öğretmenlerin emekliliği" başlıklı 331. maddesiyle; "Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır." hükmü getirilmiştir.

Bu hükme göre; Milli Eğitim Bakanlığının uygun görüşü alınarak öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılmakta iken;

Kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, zaman, insan gücü ve ekonomik kaynak israfının önlenmesi ile yerinden yönetim ilkesi gereğince; Haziran ve Temmuz ayları dışında emeklilik isteğinde bulunan öğretmenin ayrılması durumunda, il (ilçe, eğitim bölgesi, okul/kurum) genelinde sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması halinde,

Milli Eğitim Bakanlığınca valiliklere yetki devri yapılmış ve bazı istisnaların getirildiği Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 29.08.2018 tarih ve 15129618 sayılı "Emeklilik İşlemleri" konulu 2018/15 nolu genelge yayımlanmıştır.

Öğretmenlerin emeklilik işlemleri ile ilgili 2018/15 sayılı genelgesi ve yetki devri yazısı için tıklayınız.

2018/15 nolu genelgenin "B. Başvuruların Değerlendirilmesi:" bölümü "2. Emeklilik dönemi (Haziran ve Temmuz aylan) dışında emeklilik talebinde bulunanların başvuruları;" kısmı (2.c) fıkrasında; "61 istekle yaş haddi, (en az 15 yıl hizmeti olup, 61 yaşını doldurmuş durumda olanlardan)... bakımından incelendikten sonra değerlendirilecektir." açıklaması bulunmaktadır.

Buna göre; 61 yaşını dolduran tüm öğretmenler, en az 15 yıl hizmeti bulunmaları kaydıyla Haziran ve Temmuz ayları dışında emeklilik isteğinde bulunabilirler.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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