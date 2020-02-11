İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin ifadesi alındı
|11 Şubat 2020 12:00
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Yeşim Meltem Şişli'nin "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yeşim Meltem Şişli ve eski Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar tarafından aralarında İSMEK bölge sorumlularının da yer aldığı 19 kadına hakaret edildiği iddiasına ilişkin, şikayetçilerin avukatı Ferah Yıldız'ın yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda, avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Şişli, savcılığa ifade verdi.
- Olayın geçmişi
Şişli'nin, geçen aylarda düzenlenen bir toplantıda İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ederek, aşağılayıcı sözler sarf ettiği ve sonrasında çalışanların işlerine son verdiği iddia edilmişti.
Bu iddiaların basında yer almasının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirirken, İSMEK bölge sorumlusu 14 kadın da Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
Suç duyurusunu işleme koyan Başsavcılık, Şişli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 115/3. maddesinde yer alan ve 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan, Erkan Duyar hakkında ise TCK'nın 257. maddesi uyarınca 2 yıla kadar hapis cezası öngörülen "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma başlatmıştı.
Yapılan suç duyurusuyla ilgili başsavcılığa gelen 19 şikayetçinin ifadeleri alınmış ve bu kişilerin hepsi sorumlu yöneticilerden şikayetçi olduklarını bildirmişti.
İBB Meclis toplantısında dün konuyla ilgili açıklamada bulunan İmamoğlu, Yeşim Meltem Şişli'nin 8 Şubat itibarıyla dilekçeyle istifasını verdiğini belirterek, "Biz de bunu yürürlüğe koyduk. Şu anda Meltem Hanım'ın istediği şahsi anlamda ona yükletilen suçların, sürecin en doğru şekilde sorgulanması ve yargılanması." ifadelerini kullanmıştı.Gündemdeki İBB Genel Sekreter yardımcısı istifa etti
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