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Erdoğan'dan Pakistan'a: Sizi sevmeyeceğiz de kimi seveceğiz?

Erdoğan: Kurtuluş Savaşı'na gönderdiğiniz yardımları unutmayacağız. Dün Çanakkale bugün Keşmir! Bizim için Keşmir o dur o olacaktır
 14 Şubat 2020 09:47
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Erdoğan'dan Pakistan'a: Sizi sevmeyeceğiz de kimi seveceğiz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Parlamentosu'nda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Şahsıma bu oturumda hitap etme fırsatı verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her birinize Türkiye'deki 83 milyon kardeşinizin TBMM'de milli iradeyi temsil eden tüm milletvekillerimizin selamlarını iletmek istiyorum. Pakistan'da kendimizi asla yabancı ülkede görmüyoruz şu anda biz kendi evimizdeyiz. Kendi evimizde sizlerle bir aradayız. Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağları dünyada pek az ülkeye ve millete nasip olur. Bugün gıpta ile bakılan Türkiye-Pakistan kardeşliği tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir. Biz sizi sevmeyeceğiz de kimi seveceğiz?

KEŞMİR MESAJI

Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları unutmadık. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur. Dün Çanakkale bugün Keşmir, hiçbir farkı yok. Mali Eylem Görev Gücü toplantılarında siyasi baskı altına alınmak istenen Pakistan'a destek vereceğiz. Pakistan kalkınma ve refah yolunda mesafe kaydetmeye devam ediyor. Keşmirlilerin özgürlüklerini elinden alan tutumun kimseye faydası yoktur. Keşmir sorunu çatışma veya baskıyla değil ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebilir. Türkiye, Keşmir meselesinde adaletin, barışın, diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir. Pakistan'ın Afganistan barış sürecine müspet katkılarını değerli gördüğümüzü vurgulamak istiyorum.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar teröristleri kurtarmak için seferber olurken Pakistan, haklı mücadelesinde dimdik Türkiye'nin yanında yer alıyor.

''TERÖRLE MÜCADELESİNDE PAKİSTAN'I DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ''

Terörle mücadelesinde Pakistan'ı desteklemeyi sürdüreceğiz. İslamda kardeşlik hukuku mümin kardeşine destek olmak yanında sıkıntılarına taraf olmayı da gerektirir.

''BARIŞ PLANI DEĞİL İŞGAL PROJESİ''

Hiçbir sınır, mesafe mümin gönüller arasında hudut çizemez. Müslüman kardeşimizin derdi ile dertlenmek onun yanında durmak görevimizdir. Suriye'deki çatışmalardan kaçan 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. 40 milyar doların üstünde harcama yaptık. İdlib'le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi, 4 milyon mazlumun, rejimin varil bombaları altında can vermesinin önüne geçmektir. Libya'dan Yemen'e kadar çatışmaların olduğu her yerde Türkiye'nin öncelikli hedefi kanı, yıkımı, zulmü ve gözyaşını durdurmaktır. Sayın Trump ve Netahyahu arasında Kudüs'le ilgili atılan adım, 'yüzyılın barış planı' diye yutturulan plan, bir işgal projesidir."

Pakistanlı vekillerin masaya vurmasının nedeni sonradan anlaşıldı
Anadolu Ajansı
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