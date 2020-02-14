Pakistanlı vekillerin masaya vurmasının nedeni sonradan anlaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Pakistan dostluğundan bahsederken sözleri vekiller tarafından masaya vurularak sık sık kesildi. Herkes ne olduğunu merak ederken bu hareketin Pakistan kültüründe alkışlamak anlamına geldiği sonradan anlaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Parlamentosu'nda Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumundaki konuşmasında 'Trump ve Netanyahu arasında Kudüs ile ilgili atılan adımla 'barış planı' diye yutturulan plan, bir barış planı değil bir işgal projesidir.' diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dün Çanakkale bugün Keşmir hiçbir farkı yok"

-Pakistan'da kendimizi asla yabancı görmüyoruz. Şu anda kendi evimizde gibi hissediyoruz. Türkiye-Pakistan arasında hakiki bir kardeşlik vardır, Pakistan ile İlişkilerimiz yeni değildir. Tarihi geçmişi vardır. Biz sizi sevmeyeceğiz size muhabbet beslemeyeceğiz de kimi seveceğiz kime muhabbet besleyeceğiz. Pakistan halkının kurtuluş savaşı zamanında yaptıklarını unutmadık. Dün Çanakkale bugün Keşmir hiçbir farkı yok.

Türki milletini yalnız bırakmayan veda abidesi kardeşlerimizi unutmayacağız. Pakistan ile kardeşliğimizi ebediyen muhafaza edeceğiz. Bizim dostluğumuz menfaatten değil muhabbetten geliyor. Pakistan'ın acısını acımız sevincini sevincimiz başarısını da kendi başarımız olarak görüyoruz.