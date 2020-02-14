Koronavirüs çıkmadı... 42 kişinin karantinası bitti

Çin'den tahliye edilen ve Ankara'daki Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde bulunan 42 kişinin 14 günlük karantinası bitti. Vatandaşların taburcu edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün çıkan sonuçların negatif olduğunu yani herhangi bir virüsün olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Ankara'da biten karantina süresi hakkında bilgi verdi.

Corona virüsü salgının yayıldığı Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilerek Ankara'ya getirilen 42 kişi için 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karantina sürecine ve gözetim altında tutulan 42 vatandaş hakkında açıklama yapıyor.

İşte Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar,

14 günlük zaman dilimde hastalık bulgusu yoktu. İlk günden itibaren 3 günlük aldığımız tetkitlerde bir bulguya rastlanmadı. Bugün çıkan sonuçların negatif olduğu yani corona virüsüne rastlanmadığını rahatlıkla söylebiliriz. 42 yolculardı. Ben kendileri ile bütün vatandaşlarımızla görüştüm. 5 tane de çocuğumuz vardı. Bundan sonraki süreçte de normal hayatlarına devam edecekler. Yurt dışında olan vatandaşlarımız 1 gün daha kalmak istediklerini belirttiler.