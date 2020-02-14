1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs çıkmadı... 42 kişinin karantinası bitti

Çin'den tahliye edilen ve Ankara'daki Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde bulunan 42 kişinin 14 günlük karantinası bitti. Vatandaşların taburcu edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün çıkan sonuçların negatif olduğunu yani herhangi bir virüsün olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.
 14 Şubat 2020 11:28
Yazdır
Koronavirüs çıkmadı... 42 kişinin karantinası bitti

Çin'den tahliye edilen ve Ankara'daki Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde bulunan 42 kişinin 14 günlük karantinası bitti. Vatandaşların taburcu edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün çıkan sonuçların negatif olduğunu yani herhangi bir virüsün olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Ankara'da biten karantina süresi hakkında bilgi verdi.

Corona virüsü salgının yayıldığı Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilerek Ankara'ya getirilen 42 kişi için 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karantina sürecine ve gözetim altında tutulan 42 vatandaş hakkında açıklama yapıyor.

İşte Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar,

14 günlük zaman dilimde hastalık bulgusu yoktu. İlk günden itibaren 3 günlük aldığımız tetkitlerde bir bulguya rastlanmadı. Bugün çıkan sonuçların negatif olduğu yani corona virüsüne rastlanmadığını rahatlıkla söylebiliriz. 42 yolculardı. Ben kendileri ile bütün vatandaşlarımızla görüştüm. 5 tane de çocuğumuz vardı. Bundan sonraki süreçte de normal hayatlarına devam edecekler. Yurt dışında olan vatandaşlarımız 1 gün daha kalmak istediklerini belirttiler.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
42 kişi bugün ailesine kavuşuyor
14 Şubat 2020 09:15		 Migren tedavisinde yeni gelişme! Aşı Türkiye'ye geliyor
13 Şubat 2020 23:38
Koronavirüsten ölenlerin yüzde 80'i 60 yaş üzeri
12 Şubat 2020 12:21		 DSÖ, koronavirüsün adını 'Covid-19' olarak değiştirdi
11 Şubat 2020 20:00
Mikroçip teknolojisiyle baba olma şansı artıyor
11 Şubat 2020 12:20		 Mersin Üniversitesi: Hastanın koronavirüs taşımadığı kesinlik kazanmıştır
11 Şubat 2020 09:48
Mersin'de koronavirüs paniği!
10 Şubat 2020 14:03		 Grip mi koronavirüs mü?
10 Şubat 2020 09:01
Sigara Türkiye'de her yıl binlerce can alıyor
09 Şubat 2020 20:58		 Migren ağrılarının esiri olmayın
08 Şubat 2020 22:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:38 - Adana'da FETÖ'nün 'asker abisine' hapis cezası11:36 - FETÖ'nün 'Sincan bölge hadimi' ahırda yakalandı11:35 - İstanbul'da dev uçağa lazer tuttular11:32 - Okulda görevli sözleşmeli çalışan tacizcinin işine son verildi11:28 - Koronavirüs çıkmadı... 42 kişinin karantinası bitti11:19 - Koronavirüs, promosyon ürünlerine 15 milyar liralık ek satış getirecek11:19 - İkinci el otoda 'sigortadan şişirme hasar kaydı' oyununa dikkat11:17 - Gram altın 307 lira seviyelerinde11:13 - Ulaştırmada aslan payı demir yolunun11:13 - Türkiye'de konutların yüzde 22'si, iş yerlerinin yüzde 37'si sigortalı
11:13 - Yargıtaydan hırsızlık suçunun cezalandırılmasında 'değer' kriteri11:10 - Okulu, proje okuluna dönüştürülen ve görev süresi dolan yönetici, yeniden görevlendirilme talebinde bulunabilir mi?11:08 - Çekicinin düşürdüğü kadın bir de park cezası ödeyecek11:06 - Pakistanlı vekillerin masaya vurmasının nedeni sonradan anlaşıldı10:48 - Türkiye ve ABD'nin birbiriyle kötü ilişki içinde olma lüksü yok10:46 - Sigortacılar manyetik veya dijital ortamda kayıt alabilecek10:45 - Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı10:43 - Doğu'da 4 ilde 1063 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Emniyet, 2020 yılı atama takvimini açıkladı
8 bin 844 kişilik alım için tercihler başladı
Emniyet Müdürü'nü FETÖ'cüler öldürmüş
Atatürk büstüne kartopu değdiği için çocuklar uyarılmış
Güvenlik soruşturması yeniden gündeme gelecek mi?
İş Bankası'na konulan sermaye, Atatürk'ün kendi parası mıydı?
Aşı karşıtlığında garip örgütlenme
Kendisine müdür yardımcısı diyerek öğrenciyi taciz etti
Siyasi ayak çıkışları, darbe söylentilerine kapı araladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kal benim için 1
Mutlaka 1
leyla 1
chp'nin iş bankası hisselerinin hazineye devredilmesi 1
ankapark'ın kapatılması 3
ıslak saç ile uyumak sinüzite sebep olur 3
12.02.2020 galatasaray vs alanyaspor maçı 7
şu an çalan şarkı 2
it iti ısırmaz 4
kadın kadına takılmak 6
SON İLANLAR
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
Ordu Fatsa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam