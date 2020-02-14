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Karantinadan çıkan vatandaşlar konuştu

Çin'den geldikten sonda 14 gün karantinada tutulan vatandaşlar açıklamalarda bulundu. Karantinada kalan Burcu Öner'in anlattıkları ise oldukça dikkat çekti. Öner açıklamasında 'Enteresan bir şey oldu. Anneme söylediğim zaman, Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız dediğim zaman annem "ben seni orada dünyaya getirmiştim" dedi. Odama çıktıktan sonra annem "üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım" dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti' ifadeleri kullandı.
 14 Şubat 2020 11:48
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Karantinadan çıkan vatandaşlar konuştu

Burcu Öner karantinadan çıktıktan sonra şu ifadeleri kullandı:

Şu anda 15 günümüzü tamamladık, harika bir süreçti. Beklemediğimiz sürprizler de yapıldı; doğum günü sürprizi gibi. Devletimize ve sağlık bakanımıza teşekkür ediyorum.

Ben şu anda Anıtkabir'e gitmeyi düşünüyorum. Hepimiz Wuhan'dan geldik. Wuhan'da ben İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordum. Ama şu andan itibaren pek mümkün görünmüyor.

Enteresan bir şey oldu. Anneme söylediğim zaman, Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız dediğim zaman annem "ben seni orada dünyaya getirmiştim" dedi. Odama çıktıktan sonra annem "üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım" dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti.

Çin'de eğitim gören Meltem Soylu da, ''Wuhan'da eğitim görüyordum. Virüsün yayıldığını duymuştuk ama bu kadar olabileceği tahmin etmedik. Elçiliğimiz çok düzenli bir şekilde yürüttü. Evlerimizden alındık. Ulaşımın sıfır olduğu bir yerden ülkemize getirildik. Wuhan'da karantina süresi bittikten sonra oraya dönmeyi düşünüyorum'' dedi.

Koronavirüs çıkmadı... 42 kişinin karantinası bitti
Memurlar.Net
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