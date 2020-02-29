Sağlık özrü olan öğretmen istediği zaman emekli olabilir mi?

Soru; Bir okulda öğretmenim, emeklilik için gerekli olan yaş şartı ve fiili hizmet süresini tamamladım fakat sağlık özrüm bulunduğundan Şubat ayında emekli olabilir miyim?

Cevap; 10/07/2018 tarihli ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Öğretmenlerin emekliliği" başlıklı 331. maddesiyle; "Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır." hükmü getirilmiştir.

Bu hükme göre; Milli Eğitim Bakanlığının uygun görüşü alınarak öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılmakta iken;

Kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, zaman, insan gücü ve ekonomik kaynak israfının önlenmesi ile yerinden yönetim ilkesi gereğince; Haziran ve Temmuz ayları dışında emeklilik isteğinde bulunan öğretmenin ayrılması durumunda, il (ilçe, eğitim bölgesi, okul/kurum) genelinde sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması halinde,

Milli Eğitim Bakanlığınca valiliklere yetki devri yapılmış ve bazı istisnaların getirildiği Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 29.08.2018 tarih ve 15129618 sayılı "Emeklilik İşlemleri" konulu 2018/15 nolu genelge yayımlanmıştır.

Öğretmenlerin emeklilik işlemleri ile ilgili 2018/15 sayılı genelgesi ve yetki devri yazısı için tıklayınız.

2018/15 nolu genelgenin "A. Emeklilik Başvuruları:" bölümü 3 .maddesinde; "3. Emekliye ayrılmalarını zorunlu kılan bir özür beyan edenler, Haziran ve Temmuz ayları dışında da emeklilik başvurusu yapabileceklerdir." açıklaması ile "B. Başvuruların Değerlendirilmesi:" bölümü "2. Emeklilik dönemi (Haziran ve Temmuz ayları) dışında emeklilik talebinde bulunanların başvuruları;" kısmı (2.d) fıkrasında; "2. d) Sağlık özrü, bakımından incelendikten sonra değerlendirilecektir." açıklaması bulunmaktadır.

Ayrıca "A. Emeklilik Başvuruları:" bölümünün 4. maddesinde sağlık kurulu raporlarında olması gereken hususlar açıklanmıştır.

İşte o hususlar;

"4. Emekli başvurularında Valiliklerce aşağıdaki belgeler istenecektir;

4.d) Sağlık mazeretiyle emekli olmak isteyenler bakımından Sağlık Kurulu Raporu, (ibraz edilen SKR SGK Başkanlığına gönderilmeyecek, ilgilinin özlük dosyasında emeklilik evraklarıyla birlikte saklanacaktır.) (Malulen emeklilik işlemleri hariç)

Sağlık Kurulu Raporunda aşağıda belirtilen kriterlerin yer alınası gerekmektedir;

4.d.l) Kendisi, eşi, annesi, babası, çocuğu ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi adına düzenlenen sağlık kurulu raporunun; Resmi ve/veya SGK ile anlaşmalı Özel Sağlık Kuruluşlarından / Hastanelerinden, başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde alınmış, en az üç doktor imzalı ve hastane baştabipliğince onaylanmış olması,

4.d.2) Kendisi için düzenlenen raporda, uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalığa yakalandığını, görevini sürdürmesine engel ve/veya hayati öneme haiz olup olmadığı,

4.d.3) Aile fertlerinden biri için düzenlenen raporda ise hastalığın tedavisi süresince, hastanın ailesinin bakım ve desteğine ihtiyacı olup olmadığı kaydı aranacaktır."

Buna göre;

1-Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalığa yakalanan, görevini sürdürmesine engel ve/veya hayati öneme haiz olan bir hastalığa yakalan öğretmenler,

2-Eşi, annesi, babası, çocuğu ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşinin hastalığının tedavisi süresince, bakım ve desteğine ihtiyacı olması halinde öğretmenler; emeklilik için gerekli olan yaş şartı ve fiili hizmet süresini tamamlamaları kaydıyla Haziran ve Temmuz ayları dışında emeklilik isteğinde bulunabilirler.

Ahmet KANDEMİR