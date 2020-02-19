Erdoğan'dan Gezi Davasına ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip ve savaş açan şahsım ve AK Parti'dir. Bu süreçleri iyi bilen birisiyim. FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı, görüşemediği tek lider vardır o da merhum Erbakan hocamızdır. Ondan nefret ederdi, hiçbir zaman da bir araya gelmemiştir" dedi.

15 Temmuz olmasaydı FETÖ'nün tasfiyesini zaten hızlandırmış olacaktık.

(Gezi Parkı davası kararları)

Dün yaşanan gelişmeler bize gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı.Ağaç bahanesiyle başlayan olaylar sivil kalkışma halini almıştı.

Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler gibi devleti ve milleti hedef alan alçakça bir saldırıdır. Bay Kemal bunu zannediyorum dünkü konuşmasıydı bunu aydınlık gençler diye yorumladı. Bunlar aldatmış gençler...

Milletime sesleniyorum... Bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Gezi olayları boyunca 46 kamu binasıyla 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılamaz hale gelmiştir. Gezi olayları Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolarken dolaylık maliyeti ise yüzlerce milyar doları bulmuştur.

Bir manevrayla dün beraat ettirmeye kalktılar. Dolmabahçe'deki ofisimi işgal etmeye kalktılar. Tıpkı Güneydoğu'da kanal açan teröristler gibi kanal açtılar

Taksim'e bakan bir cephesinde bu posterleri görmedik mi? Taksim Meydanı'ndaki anıta kimler geldi kimler açtı?

Toplumumuzu bölmeyi amaçlayan gezi olaylarını ülkemize yönelik her olay gibi milletimizle omuz omuza bitirdik.