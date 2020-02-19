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Erdoğan: İdlib harekatı bir an meseledir

Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'e harekat mesajı verdi. Cumhurbaşkanı, her türlü hazırlığın yapıldığını belirterek ''Bir gece ansızın gelebiliriz. İdlib harekatı bir an meseledir'' ifadesini kullandı. Erdoğan, Gezi davasındaki beraat kararlarıyla ilgili de konuştu.
 19 Şubat 2020 12:17
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Erdoğan: İdlib harekatı bir an meseledir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

''İDLİB HAREKATI BİR AN MESELESİDİR''

Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde gerek Rusya'da şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Türkiye İdlib konusunda her türlü hazırlığını yapmıştır. Bir gece ansızın gelebiliriz. İdlib harekatı bir an meseledir. Ne pahasına olursa olsun İdlib'i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız.

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Memurlar.Net
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