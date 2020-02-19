Erdoğan: İdlib harekatı bir an meseledir
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'e harekat mesajı verdi. Cumhurbaşkanı, her türlü hazırlığın yapıldığını belirterek ''Bir gece ansızın gelebiliriz. İdlib harekatı bir an meseledir'' ifadesini kullandı. Erdoğan, Gezi davasındaki beraat kararlarıyla ilgili de konuştu.
|19 Şubat 2020 12:17
|Yazdır
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
''İDLİB HAREKATI BİR AN MESELESİDİR''
Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde gerek Rusya'da şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Türkiye İdlib konusunda her türlü hazırlığını yapmıştır. Bir gece ansızın gelebiliriz. İdlib harekatı bir an meseledir. Ne pahasına olursa olsun İdlib'i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız.'FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip savaş açan şahsım ve AK Parti'dir' Erdoğan'dan Gezi Davasına ilişkin ilk yorum Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'İdlib' açıklaması
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|TBMM Başkanı Şentop'tan, Macron'a tepki
19 Şubat 2020 14:05
|Somalı madenciler tazminatlarını almaya başladı
19 Şubat 2020 13:56
|Erdoğan'dan darbe söyletilerine cevap: Oyuna geliyorsunuz
19 Şubat 2020 13:52
|'Türkiye'yi yükseköğretimde global bir marka haline getirmek istiyoruz'
19 Şubat 2020 13:50
|Karamollaoğlu'ndan 'darbe iddiaları' açıklaması
19 Şubat 2020 13:35
|Güvenlik soruşturmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduk
19 Şubat 2020 13:24
|İYİ Parti'den darbe yorumu: Cumhurbaşkanı ile bu konuda hemfikiriz
19 Şubat 2020 12:51
|Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan terörle mücadele vurgusu
19 Şubat 2020 12:47
|Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'İdlib' açıklaması
19 Şubat 2020 12:32
|2'si Saadet Partili 5 Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti
19 Şubat 2020 12:25