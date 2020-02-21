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Bakan Gül'den Ceren Damar Şenel kararı yorumu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün Ceren Damar davasında vicdanların feryadını işiten yargı; kazanmak için her yolu mubah gören anlayışa itibar etmeyerek, masum bir kadının hatırasını korumuş, insan onurunun kırılmasına da izin vermemiştir" dedi
 21 Şubat 2020 17:59
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Bakan Gül'den Ceren Damar Şenel kararı yorumu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün Ceren Damar davasında vicdanların feryadını işiten yargı; kazanmak için her yolu mubah gören anlayışa itibar etmeyerek, masum bir kadının hatırasını korumuş, insan onurunun kırılmasına da izin vermemiştir" dedi.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada karar açıklanmıştı. Mahkeme, sanığın "kamu görevlisini yaptığı görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahla tehdit" suçlarından ise 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından mahkemenin kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gül, "'Mahkemelerde savunmanın ahlaki ya da hukuki bir sınırı olmalı mıdır?' sorusu uzun süre hukuk dünyasını meşgul etmiş; nihayet modern hukuk, savunmanın etik ve yasal sınırlarını belirleyen kurallar öngörmüştür. Çünkü insan onurunun dokunulmazlığı, bütün hakların üzerindedir. Bugün Ceren Damar davasında vicdanların feryadını işiten yargı; kazanmak için her yolu mubah gören anlayışa itibar etmeyerek, masum bir kadının hatırasını korumuş, insan onurunun kırılmasına da izin vermemiştir. Bu vesileyle Ceren Damar'a bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Cenazesi başında sevgili eşinin dediği gibi ''İyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil; önce iyi bir insan olmaya çalışın'" ifadelerini kullandı.

Ceren Damar'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet
İhlas Haber Ajansı
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