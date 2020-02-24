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Kuveyt ve Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen yolcularda virüs tespit etti
Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.
|24 Şubat 2020 10:18
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Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.
Öte yandan Bahreyn Sağlık Bakanlığı da, İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.İran'da koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
() 3 () https://t.co/qPmYv3g3UL # #KUNA (@kuna_ar) February 24, 2020
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