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İran'da koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.
|24 Şubat 2020 10:27
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İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen 3 kişide virüs tespit etti
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