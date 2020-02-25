Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı... İşte düşüş nedeni
Gram altının fiyatı dün itibariyle 337 lirayı bulmuştu. Saat 09.30 itibariyle gram altının fiyatı 329 liraya kadar indi
|25 Şubat 2020 09:34
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Gram altının fiyatı dün itibariyle 337 liraya kadar çıkmıştı.
Bugün itibariyle altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı.
Gram altının fiyatı saat 09.30 itibariyle 319 liraya kadar indi.
Altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni Coronavirüs'ün aşısının bulunduğuna dair haberlerin etkili olduğu belirtiliyor.Dolar güne sert düşüşle başladı
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