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Dolar güne sert düşüşle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 25 Şubat 2020 09:37
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Dolar güne sert düşüşle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,0770 6,0780
Avro 6,5980 6,5990
Sterlin 7,8440 7,8830
ANKARA
ABD Doları 6,0550 6,1050
Avro 6,5700 6,6300
Sterlin 7,7980 7,9380
Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı... İşte düşüş nedeni
Anadolu Ajansı
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