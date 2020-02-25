Dolar güne sert düşüşle başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|25 Şubat 2020 09:37
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,0770
|6,0780
|Avro
|6,5980
|6,5990
|Sterlin
|7,8440
|7,8830
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0550
|6,1050
|Avro
|6,5700
|6,6300
|Sterlin
|7,7980
|7,9380
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