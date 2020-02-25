İran'da ölümlerin sayısı 14'e yükseldi
İran'da ölümlerin sayısı 14'e yükseldi
|25 Şubat 2020 09:51
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Corona virüs salgını dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Bugün gelen son dakika gelişmeleri ise gerçek anlamda tehdidin boyutunun her geçen gün ne kadar daha büyüdüğünü gözler önüne serer cinsten. komşu İran'dan iki kötü haber daha geldi. Virüse bağlı semptomlardan hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.
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