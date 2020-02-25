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Erdoğan'dan Coronavirüs açıklaması

Erdoğan: 4'lü zirve konusunda tam ittifak söz konusu değil. Erdoğan ayrıca İran'da yaşanan koronavirüs ile ilgili, 'Şu ana kadar bütün tedbirlerimizi aldık, daha önce Çin'den gelen ekip için elimizden gelen tedbirlerle kanantinada bulundurarak süreci atlattık, bundan sonraki süreçte de, hassasiyeti koruyacağız' dedi.
 25 Şubat 2020 09:52
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Erdoğan'dan Coronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Azerbaycan'la ticaret hacmimiz 4,4 milyar doları buldu. 2015'te yakalanan 5 milyar dolar seviyesinin gerisindeyiz. 2023 yılına kadar ikili ticareti 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

(Putin ile görüşme) Yol haritasıyla ifademiz şu anda malum Türkiye-Rusya arasında gerek İdlib'de gerek Libya'da yaşanan bir süreç var. Öncelikli İdlib'i çözmemiz lazım. Bunu Sayın Putin ile en üst düzeyde ben görüşüyorum, aynı şekilde bakanlarımız ve istihbarat görüşmeleri oldu. Bir bu işin Libya ayağı var. Rusya ile görüşmelerimiz var. Hafter denilen gayrimeşru kişilik var. Abu Dabu yönetimi yanında. Maalesef Rusya'nın da orada Wagner diye bir güvenlik ekibi var. 2 bin 500 kişilik bir kuvvet. Parasal kaynağı abu Dabi yönetimi. Bunların değerlendirmesini Türkiye olarak Rusya ile yürütüyoruz. Sayın Putin ile görüşerek yol haritamızda ne gibi eksiklikler var değerlendiriyoruz. Rusya rejim güçlerine destek veriyor. Bunun tespitleri elimizde, inkar etseler de tespit bizde var.

(4'lü zirve kararı) Rusya'dan heyet yarın ülkemize gelecek. Bu hafta sonu yapılan görüşmelerle ilgili Macron ile Merkel ve Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Putin ile belirlediğimiz tarih 5 Mart'ta en kötü ihtimalle bir araya gelme söz konusu olabilir. Telefonun ötesine geçip yüzyüze görüşmeleri yapma söz konusu olacak. İstanbul veya Ankara olur, fark etmez.

(Corona virüsü) Sağlık konusundaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. En uygun olan neyse bu kararı almaya mecburuz. Oradan bir corona virüsünün sıçraması sonucu ciddi boyutlara ulaşabilir. Çin'den gelen ekibi ülkemiz insanları elimizden gelen tedbirle, 14 gün karantinaya alarak süreci atlattık. Bundan sonraki süreçte de hassasiyeti korumak zorundayız.

"LİBYA'DA İKİ ŞEHİDİMİZ VAR"

Fox önce gazete olsun. Fox önce ciddi bir medya olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın. Muhalefetin bu söylemleri beni ilgilendirmiyor. Rakam da olur sayısal da olur öyle bir ifadeyi kullanmış oluruz. Muhalefet Esed ile görüşeceksiniz diyor, bu nasıl muhalefet. Mİlyonlarca insan ülkesini terk ediyor, Bay Kemal bunun hesabını sormuyor. O aklını sen kendine sakla. Bizim kendimize ait Libya'da kendimize ait 2 şehitimiz var."

Erdoğan'dan Fox TV'ye sert tepki
Memurlar.Net
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