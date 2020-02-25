Erdoğan'dan Fox TV'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, Fox TV'den gelen soruya sert tepki gösterdi.

Muhabir: Muhalefet Libya şehitlerinin neden açıklanmadığını, muhalefetin bir kaç şehit ifadesini de eleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği sorunun cevabı şu şekilde

Fox önce gazete olsun. Fox önce ciddi bir medya olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın. Muhalefetin bu söylemleri beni ilgilendirmiyor.

Rakam da olur sayısal da olur öyle bir ifadeyi kullanmış oluruz. Muhalefet Esed ile görüşeceksiniz diyor, bu nasıl muhalefet. Milyonlarca insan ülkesini terk ediyor, Bay Kemal bunun hesabını sormuyor. O aklını sen kendine sakla. Bizim kendimize ait Libya'da kendimize ait 2 şehidimiz var.