Sosyal Güvenlik Kurumu, Fox TV'nin emekli maaşlarında kesintiye gidilecek iddiasına açıklama yaptı.

SGK, bu yönde bir çalışmanın olmadığını dile getirdi.

İŞTE SGK'DAN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür:

Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır.

Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır.

Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.