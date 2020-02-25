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SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası

Fox TV'de yer alan ve henüz doğrulanmaya habere göre, SGK, tasarruf tedbirleri kapsamında emekli maaşlarından yüzde 5 kesinti talep etti.
 25 Şubat 2020 02:44
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SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası

Fox TV'de dün yayımlanan haberde, SGK'nın emekli maaşlarında kesinti yapabilmek amacıyla 5 maddelik bir taslak hazırladığı iddia edildi.

Taslağa göre, emekli maaşlarından yüzde 5 kesinti istendi.

Bu kesinti 'sağlık kesintisi' olarak adlandırılacak.

Kesintinin yanı sıra, bayramlarda verilen ikramiyelerin de kaldırılması talep edildi.

Ancak, Fox TV'de yer alan bu türden bir düzenlemenin yapılabilmesi için bir kanun gerekmekte olup, TBMM'ye sunulan bu yönde bir kanun teklifi de bulunmamaktadır. Haberin doğru olup olmadığına ilişkin olarak Fox TV muhabirinin elinde yer alan kağıtların ne olduğu belirtilmemiştir. Ortaya bir kanun teklifi çıkması halinde, gerekli yorumlamalar memurlar.net'te yer alacaktır.
Memurlar.Net
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