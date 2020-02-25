Sağlık Bakanlığı, uçaktaki tüm yolcuları karantinaya aldı
|25 Şubat 2020 13:46
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Tahran - İstanbul seferini yapan THY uçağı, bir yolcuda koronavirüs şüphesi görülmesi nedeniyle Ankara'ya acil iniş yapmıştı.
Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı basın açıklaması yaptı.
BASIN AÇIKLAMASI
Bilindiği üzere, 23 Şubattan itibaren, komşumuz İran'la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran'a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir.
İran'dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır.
Bu çerçevede THY'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara'ya inişi
planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri
ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak
hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir.
Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Dr. Fahrettin Koca
T.C. Sağlık Bakanı
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