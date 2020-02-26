Koronavirüs, Brezilya'da da görüldü
|26 Şubat 2020 14:17
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Güney Amerika ülkesi Brezilya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının görüldüğü İtalya'nın Lombardiya bölgesine 9-21 Şubat'ta iş için seyahat eden, Sao Paulo şehrinde yaşayan 61 yaşındaki Brezilyalı bir iş adamının, hastalık şüphesiyle dün hastaneye başvurduğu belirtildi.
Yapılan testler sonucu hastanın Kovid-19 taşıdığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, hastanın yolculuk sırasında, Brezilya'ya döndüğü sürede ve hastaneyi ziyaretinde temas kurduğu kişilerin araştırıldığı kaydedildi.
Hasta, Brezilya'da ve Güney Amerika kıtasının genelinde karşılaşılan ilk Kovid-19 vakası oldu.
İtalya'da Kovid-19, şu ana kadar 8 bölge ve bir özerk eyalette 322 kişide tespit edildi. En çok vaka, 240 hastayla Milano kentinin merkezi olduğu Lombardiya Bölgesi'nde görüldü.Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası
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