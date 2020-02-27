Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|27 Şubat 2020 17:13
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,1570
|6,1580
|6,1710
|6,1720
|Avro
|6,6940
|6,6950
|6,7750
|6,7760
|Sterlin
|7,9470
|7,9860
|7,9320
|7,9720
|İsviçre Frangı
|6,2940
|6,3260
|6,3530
|6,3840
|ANKARA
|ABD Doları
|6,1350
|6,1850
|6,1500
|6,2000
|Avro
|6,6600
|6,7200
|6,7400
|6,8000
|Sterlin
|7,8980
|8,0450
|7,8750
|8,0200
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