1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altın yeniden yükselişe geçti

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 533,00 liradan işlem gördü
 27 Şubat 2020 17:22
Yazdır
Altın yeniden yükselişe geçti

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,39 artışla 328,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 533,00 lira, Cumhuriyet altını 2.181,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,39 yükselişle 328,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 323,30 323,50 327,80 328,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.130,00 2.151,00 2.160,00 2.181,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 295,00 299,00 299,00 303,00
Lira(Tam) Ziynet 2.082,00 2.102,00 2.111,00 2.131,00
Yarım Ziynet 1.041,00 1.061,00 1.056,00 1.066,00
Çeyrek Ziynet 521,00 526,00 528,00 533,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
27 Şubat 2020 17:13		 Merkez Bankası rezervleri azaldı
27 Şubat 2020 15:04
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
27 Şubat 2020 13:08		 Çeyrek altın ne kadar?
27 Şubat 2020 12:58
Gün ortası döviz fiyatları
27 Şubat 2020 12:07		 Gram altın 326 lira seviyelerinde
27 Şubat 2020 10:39
Borsa, güne düşüşle başladı
27 Şubat 2020 10:09		 Dolar güne yükselişle başladı
27 Şubat 2020 09:50
Ünlü yatırımcı: Trump'tan koltuğu alırsa altın 2000 doları geçer
26 Şubat 2020 23:28		 Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
26 Şubat 2020 22:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:37 - Kaybolduktan 20 saat sonra bulundu, ilk isteği 'çay' oldu17:26 - DSÖ'den koronavirüse hazırlıklı olun uyarısı17:22 - Altın yeniden yükselişe geçti17:19 - Uçakta 'FETÖ'cüyüm' diye olay çıkaran kadına tahliye17:13 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:07 - FETÖ sanıklarından 'af' bahanesi17:02 - İranlı bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı17:01 - Hücre evinde yakalanan FETÖ şüphelisi eski daire başkanı tutuklandı16:58 - Tarım Bakanlığı, aday memurlara eğitim verdi16:55 - Antalyasporlu Nazım Sangare saz çaldı! İşte o görüntüler...
16:53 - Eski Yargıtay üyesi Karagülmez'e FETÖ'den hapis16:51 - Ticaret Bakanı Pekcan'dan koronavirüs açıklaması16:46 - İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı da koronavirüse yakalandı16:36 - Aile hekimlerinden 'okullarda taramalar durdurulsun' önerisi16:31 - Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti16:28 - Ankara'ya 53 kilometre bisiklet yolu yapılacak16:22 - 'Rusya ile kalıcı ve bağlayıcı bir ateşkes için çaba sarf ediyoruz'16:19 - İBB'den 15 Temmuz Şehitler Otogarı açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanlığı'ndan 'personel alım' açıklaması
Koronavirüs, en çok bu yaş grubunu öldürüyor!
Koronavirüs nedeniyle Umre ziyaretleri durduruldu
Liselerde ikili eğitime gerek kalmayacak
Bakan Soylu'dan 'POMEM sonuçları' ile ilgili açıklama
Bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından vuruldu
Emekliler 1 Mart itibariyle promosyonlarını alacak
Kadro derecem aylık derecemden neden daha düşük?
'Biz memuruz, maaşımızı da siz ödüyorsunuz'
Güneydoğulu gençleri PKK'dan alıp FETÖ'cü yapmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Galatasaray 2
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 7
regaib kandili 2
kuramer 3
who let the dogs out 2
Efsane üçlü 7
sevda kuşun kanadında 2
ülkemizde maske fiyatlarının artması 7
Kpss coğrafya 1.sinin mülakatta 55 almasi 5
28.02.2020 Valencia vs fenerbahce maci 4
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Kestel Belediyesi 30 Geçici İşçi Alacak
Meteoroloji Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Rize Derepazarı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak.
Manisa Turgutlu Belediyesi 41 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 134 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam