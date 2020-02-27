Altın yeniden yükselişe geçti
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 533,00 liradan işlem gördü
|27 Şubat 2020 17:22
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,39 artışla 328,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 533,00 lira, Cumhuriyet altını 2.181,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,39 yükselişle 328,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|323,30
|323,50
|327,80
|328,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.130,00
|2.151,00
|2.160,00
|2.181,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|295,00
|299,00
|299,00
|303,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.082,00
|2.102,00
|2.111,00
|2.131,00
|Yarım Ziynet
|1.041,00
|1.061,00
|1.056,00
|1.066,00
|Çeyrek Ziynet
|521,00
|526,00
|528,00
|533,00
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