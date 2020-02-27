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Facebook, Twitter ve Youtube geçici olarak kapatıldı

Sosyal medya platformu Facebook, Twitter ve Youtube geçiçi olarak yavaşlatıldı.
 27 Şubat 2020 23:47
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Facebook, Twitter ve Youtube geçici olarak kapatıldı

İdlip'te yaşananlara ilişkin olarak, Sosyal medyadan yayılan dezenformayon içerikli paylaşımlardan dolayı Facebook, Twitter ve Youtube geçiçi olarak yavaşlatıldı.

Hatay Valisi: İdlip'te 9 şehidimiz var
Memurlar.Net
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