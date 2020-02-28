1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İdlip'de şehit sayısı 22'ye yükseldi

Hatay Valisi, İdlip'te 22 askerin şehit olduğunu açıkladı
 28 Şubat 2020 00:37
Yazdır
İdlip'de şehit sayısı 22'ye yükseldi

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de Esed rejimi unsurları tarafından yapılan hava saldırısı sonucu 9 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştım. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki bu sayı 22'ye çıkmıştır." dedi.

Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Saldırının rejim unsurlarınca gerçekleştirildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"İdlib'de Esed rejimi unsurları tarafından yapılan hava saldırısı sonucu 9 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştım. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki bu sayı 22'ye çıkmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili her türlü tedavi hastanelerimizde devam etmekte. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmek istiyorum. Özellikle Hataylı hemşehrilerimizi bilgilendirmek istiyorum, herhangi bir kan ihtiyacı yoktur. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevinin başındadır. Yaralılarımıza gerekli tedaviler yapılmaktadır. Yaralılarımızla ilgili bilgilendirmeleri zaman içerisinde tekrar kamuoyuyla paylaşacağım. Tekrar milletimizin başı sağ olsun."

Doğan, bir gazetecinin, "Askerlerimizin göçük altında olduğu ve kurtarma çalışmalarının yarın devam edeceği iddiaları var." şeklindeki sorusu üzerine, "Şu an tüm askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan içeriye alınmıştır. Yaralılarımız hastanededir." yanıtını verdi.

Facebook, Twitter ve Youtube geçici olarak kapatıldı
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
87 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İletişim Başkanı Fahretin Altun'tan açıklama
28 Şubat 2020 01:18		 Akşener, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
28 Şubat 2020 00:59
RTÜK Başkanı Şahin'den sorumlu yayıncılık vurgusu
28 Şubat 2020 00:38		 28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız
28 Şubat 2020 00:35
Erdoğan'la görüşen Akşener, Ankara'ya dönüyor
28 Şubat 2020 00:24		 Kılıçdaroğlu, Hatay milletvekillerinin kente gönderdi
28 Şubat 2020 00:20
Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü
28 Şubat 2020 00:18		 28 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
28 Şubat 2020 00:01
Erdoğan'dan Beştepe'de çok acil güvenlik toplantısı
27 Şubat 2020 23:25		 İdlib'de 1.709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
27 Şubat 2020 23:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:18 - İletişim Başkanı Fahretin Altun'tan açıklama00:59 - Akşener, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı00:38 - RTÜK Başkanı Şahin'den sorumlu yayıncılık vurgusu00:37 - İdlip'de şehit sayısı 22'ye yükseldi00:35 - 28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız00:33 - Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı00:29 - Regaip Kandili'nde 62 hafız Kuran-ı Kerim okudu00:24 - Erdoğan'la görüşen Akşener, Ankara'ya dönüyor00:20 - Kılıçdaroğlu, Hatay milletvekillerinin kente gönderdi00:18 - Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü
00:01 - 28 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Kazandıran Şubatta Son 1 gün23:47 - Facebook, Twitter ve Youtube geçici olarak kapatıldı23:31 - Yumurta, ıspanak ve havuç sınav stresini azaltıyor23:25 - Erdoğan'dan Beştepe'de çok acil güvenlik toplantısı23:16 - Koronavirüs ABD'de yayılıyor: 33 yeni vaka tespit edildi23:10 - Başakşehir, tarihinde ilk kez son 16'da23:04 - CZN Burak'ın annesi tahliye edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB, yeniden sınıf tekrarına geri dönüyor. Sınıf tekrarı olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İdlip'de şehit sayısı 22'ye yükseldi
Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
Erdoğan'la görüşen Akşener, Ankara'ya dönüyor
Kılıçdaroğlu, Hatay milletvekillerinin kente gönderdi
RTÜK Başkanı Şahin'den sorumlu yayıncılık vurgusu
Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü
28 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
Akşener, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız
İletişim Başkanı Fahretin Altun'tan açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
covid 19 1
hans zinmer 5
27.02.2020 idlib'te 9 askerimizin şehit olması 2
01.03.2020 galatasaray vs gençlerbirliği maçı 4
Kpss coğrafya 1.sinin mülakatta 55 almasi 5
Volkan babacan 3
Seni de seni seveni de sevmiyoruz 3
yavaş iş yapanı görünce çıldırmak 4
26.02.2020 real madrid vs manchester city maçı 2
suudi arabistan'ın umreyi korona virüsü sebebiyle durdurması 3
SON İLANLAR
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kastamonu İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 25 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 1 İşçi Alacak
Çorum Mecizotu Beleidyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 14 İşçi Alacak
Bursa Toplu Ulaşım 1 İşçi Alacak
Bursa Beşaş 1 İşçi Alacak
Ankara Nallihan SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam