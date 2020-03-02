Soylu: Gürbulak'ta saldırı sonrası çatışma devam ediyor
İçişleri Bakanı Soylu: "(Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca saldırı)Teröristler takip edilip kıstırıldı, çatışma devam ediyor
|02 Mart 2020 10:34
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına yönelik roketli saldırıya ilişkin, teröristlerin kıstırıldığını, çatışmanın devam ettiğini belirtti.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roketin aracın ön tekerine isabet ettiğini ve çarpmadan dolayı yaralıların bulunduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, paylaşımda, "Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var.Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 2, 2020
Teröristler takip edilip kıstırıldı.
Şu an çatışma devam ediyor
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