MSB: 32 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 terörist etkisiz hale getirildi
|02 Mart 2020 15:05
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek, 32 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirdiği belirtildi.Bakan Akar'dan, Bahar Kalkanı Harekatı açıklaması
Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/xVLNYqc2v8T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 2, 2020
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