1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Akar'dan, Bahar Kalkanı Harekatı açıklaması

Bakan Akar: (Bahar Kalkanı Harekatı)Artan bir azim ve kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, mücadeleyi kazanacağız
 02 Mart 2020 15:14
Yazdır
Bakan Akar'dan, Bahar Kalkanı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında önemli bir mücadeleyi sürdürdüğünü belirterek, "Artan bir azim ve kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, bu mücadeleyi kazanacağız." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı Taktik Komuta Yeri'nden sevk ve idare etmeye devam ediyor.

Harekat Merkezi'nde sahadaki son durumu ve gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendiren Akar, önemli günlerden geçildiğini belirtti.

Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, güvenliği asil milletin geleceği için yapılması gereken faaliyetleri "Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı" ile yerine getirmeye devam ettiklerini dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Hak için, hukuk için sadece kendimiz için değil Suriyeli kardeşlerimizin de rahatı, huzuru, güvenliği için yoğun gayret gösteriyoruz. Sadece askeri değil aynı zamanda insani bir sorumluluğu da yerine getirme gayreti içindeyiz. Tarihimizden ve kültürümüzden aldığımız ilhamla her zaman olduğu gibi mazlumların, mağdurların yanında olmaya, üzerimize düşen görevleri yapmaya devam ediyoruz. Burada önemli, büyük bir görevi yerine getiriyorsunuz. Hem ülkemiz için hem Suriyeli kardeşlerimiz için hem askeri hem insani anlamda çok önemli bir görevi yürütüyorsunuz."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli başarılar kazandığını, bunda en büyük payın şehit ve gazilerde olduğunu vurgulayan Akar, şu değerlendirmede bulundu:

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bir kez daha ailelerine sabır tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Şu unutulmamalıdır ki şimdiye kadar, şehitlerimizin, gazilerimizin bir damla kanlarını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Sevdiklerinin akan gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya da devam edeceğiz."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında önemli bir mücadeleyi sürdürdüğünü dile getiren Akar, "Şimdiye kadar yaptıklarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor ve sizleri kutluyorum. Bundan sonra da artan bir azim, kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, bu mücadeleyi kazanacağız." dedi.

Akar ve Komutanlar daha sonra incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Bahar Kalkanı Harekatı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın sevk ve idaresinde planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

MSB: 32 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Gül'den Yunanistan'a 'mülteci' tepkisi
02 Mart 2020 17:20		 Sağlık Bakanı'ndan 'koronavirüs' açıklaması
02 Mart 2020 16:49
Bakan Pekcan, roketli saldırıda yaralanan gümrük personelini ziyaret etti
02 Mart 2020 15:58		 Erdoğan'la şehit kardeşi arasında dikkat çeken diyalog
02 Mart 2020 14:27
Bakan Varank uzman mühendisleri 'sıcak bölge'ye taşıdı
02 Mart 2020 14:24		 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye baş verir, baş eğmez
02 Mart 2020 14:14
Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 oldu
02 Mart 2020 14:06		 İbrahim Kalın: Göçmenler için yapabileceğimizin bir sınırı var
02 Mart 2020 14:00
'Kapıları açarız dedik, bunlar bizi hafife aldı'
02 Mart 2020 12:53		 İdlib'deki ılımlı muhalifler 3 köyü rejimin elinden geri aldı
02 Mart 2020 12:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:20 - Bakan Gül'den Yunanistan'a 'mülteci' tepkisi17:17 - Döviz kurlarında gün sonu fiyatları17:13 - KPSS davasında iki sanığa 'FETÖ üyeliği'nden hapis17:05 - Saldırı hazırlığındaki 24 terörist etkisiz hale getirildi17:03 - Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildi16:59 - Ürdün'de ilk koronavirüs vakası16:57 - 5. sınıf öğrencisi kız kalp krizi sonucu hayatını kaybetti16:49 - Sağlık Bakanı'ndan 'koronavirüs' açıklaması16:47 - ABD heyeti Türkiye'de16:40 - Denizli'de FETÖ operasyonu: 1'i muvazzaf 13 gözaltı
16:37 - BM: Rusya ve Esad, İdlib'de savaş suçu işledi16:36 - KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklandı16:31 - Hatay'a mühimmat düştü16:22 - İş adamının arabasına bombayı dayısı koymuş16:22 - ÖSYM'den KPSS 2020/4 sonuçları ile ilgili açıklama16:15 - Kopyaladıkları kredi kartı bilgileriyle tatil yapmışlar16:12 - İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara 1 tutuklama16:10 - Banka ücret ve komisyonlarında yeni dönem başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bahçeli ellerini cebinden çıkarmadı
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam: Selçuk Bayraktar
Yunan askeri bir mülteciyi vurarak öldürdü
Hain saldırıda 1 gümrük personeli şehit oldu
Kurumlar arası görevlendirmede köklü değişiklikler yapıldı
Ak Partili isim Erdoğan'ı kızdırdı... Bay Kemal de bunu söylüyor
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
ÖSYM'den KPSS 2020/4 sonuçları ile ilgili açıklama
Kamu alımlarında frene basıldı
Vanlı aktar, korona virüsün ilacını bulduğunu iddia etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bahçeli'nin kılıçdaroğlu'nun elini sıkmaması 10
01.03.2020 real madrid vs barcelona maçı 2
27.02.2020 başakşehir vs sporting lizbon maçı 1
03.03.2020 trabzonspor vs fenerbahçe maçı 2
ayın enleri 1
sözlüğe gelmemek 1
7 dünya 1 gezegen 1
belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıplar verdiriyor 1
şu an çalan şarkı 1
Kırdığın o kalbi yerine koy lütfen 1
SON İLANLAR
Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiye eri alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Personel Alım İlanı
ODTÜ 25 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 45 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi İşçi Alım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ 72 Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ekişehir Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam