AK Partili vekilin eli, Özkoç'a attığı yumruk nedeniyle kırıldı
Meclis Genel Kurulu'ndaki oturumda CHP'li Engin Özkoç'a yumruk atan AK Partili İbrahim Halil Yıldız'ın eli üç yerden kırıldı. Olaydan sonra Yıldız, apar topar ameliyata alındı.
|05 Mart 2020 16:21
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Meclis'te dün İdlib görüşmeleri sırasında yaşanan kavgada, CHP'li Engin Özkoç'a yumruk atan AK Partili İbrahim Halil Yıldız'ın elinin üç yerinden kırıldığı tespit edildi.
OTURUMDA ORTALIK KARIŞTI
Meclis Genel Kurulu'nda dün yapılan oturumda İdlib gerginliği yaşandı. AK Partili milletvekilleri ile CHP'li milletvekilleri kavga ederken, diğer milletvekilleri ise kavgayı ayırmaya çalıştı.
ATTIĞI YUMRUK NEDENİYLE ELİ KIRILDI
Kavga sırasında CHP milletvekili Engin Özkoç'un kafasına yumruk atan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın elinde üç parçalı kırık olduğu öğrenildi. Yıldız, ameliyata alındı.Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, o anı yayımladı
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