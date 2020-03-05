Oda TV Genel Yayın Yönetmeni ifadeye çağrıldı
Pehlivan'ın ifadeye çağrıldığını Avukat Hüseyin Ersöz bildirdi
|05 Mart 2020 22:40
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Libya'da hayatını kaybeden bir Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisinin cenazesiyle ilgili haberde kimlik bilgilerini deşifre ettikleri iddiasıyla Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı.
Terkoğlu ve Kılınç'ın tutuklandığı soruşturmaya Oda TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da dahil edildiği ve ifadeye çağırıldığı öğrenildi.
Avukat Hüseyin Ersöz'ün Oda TV'de yayımlanan yazısında "Ne yazık ki Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da, Barış Terkoğlu'nun tutuklandığı soruşturmaya dahil edildi. Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan arayarak Barış Pehlivan'ı ifadeye çağırdıklarını söylediler. Yarın saat 10:00'da ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'nde olacağız" bilgisini verdi.Odatv'nin haber müdürü ile muhabiri tutuklandı
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