Tarım Bakanı: Destek ücretleri 18:00 itibariyle yatırılacak
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak.'
|06 Mart 2020 11:31
|Yazdır
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak.'Tarım Kredi Market'te, yöneticiler topluca görevden alındı
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Soylu Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısını açıkladı
06 Mart 2020 12:30
|CHP: Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir
06 Mart 2020 12:06
|OGM'ye personel alımında tercih sonuçları açıklandı
06 Mart 2020 11:17
|Dışişleri'nden 'Öcalan'a hemşehrilik' verilmesine tepki
06 Mart 2020 11:14
|Cumhur İttifakı kararlı, O vekilin vekilliği düşecek
06 Mart 2020 10:44
|Tüp yüklü kamyon kadına çarptı
06 Mart 2020 10:38
|'2019'da kadın işsizliği rekor seviyeye ulaştı'
06 Mart 2020 10:27
|Akşener'den Erdoğan'a 'liderler düzeyinde toplanalım' çağrısı
06 Mart 2020 09:41
|Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
06 Mart 2020 09:23
|Aydınlardan soykırıma hayır çağrısı
06 Mart 2020 09:16