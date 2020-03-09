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Ali Babacan'ın partisindeki isimler belli oldu

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan liderliğindeki Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) yarın kurulacağı belirtildi.
 09 Mart 2020 00:03
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Ali Babacan'ın partisindeki isimler belli oldu

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan liderliğindeki Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) yarın kurulacağı belirtildi.

Medyascope.tv'nin haberine göre Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan liderliğindeki partinin kuruluş başvurusu yarın sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na yapılacak. Adı DEVA (Demokrasi ve Atılım Partisi) olan yeni partinin kuruluş toplantısıysa çarşamba günü Ankara Bilkent Oteli'nde düzenlenecek.

Haberde yeni partinin 90 kurucusu olacağı belirtildi. Kuruculardan bazılarının isimlerinin ise şu şekilde olması bekleniyor:

Gülay Göktürk, Nihat Ergün, Metin Gürcan, Sadullah Ergin, Mustafa Yeneroğlu, Fazıl Hüsnü Erdem, Selma Aliye Kavaf, Ayşe Ezgi Yıldırım, Ali İhsan Merdanoğlu, Kerem Altun, Oğuzhan Aygören, Tunahan Elmas, Mehmet Emin Ekmen.
Memurlar.Net
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