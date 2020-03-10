Benzin ve motorine büyük indirim yapıldı
|10 Mart 2020 17:47
|Yazdır
Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 60 kuruş motorine ise 56 kuruş indirim yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 50 kuruş, motorine ise 56 kuruş indirim yapıldı.
Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,58 liradan 5,98 liraya, Ankara'da 6,73 liradan 6,13 liraya, İzmir'de ise 6,74 liradan 6,14 liraya gerileyecek.
Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 6,20 liradan 5,64 liraya, Ankara'da 6,30 liradan 5,74 liraya ve İzmir'de 6,31 liradan 5,75 liraya gerileyecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.Erdoğan açıkladı... Benzin ve motorinde büyük indirim yapılacak Tüketici akaryakıtta 1 TL indirim bekliyor Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tüketici akaryakıtta 1 TL indirim bekliyor
10 Mart 2020 13:07
|Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
10 Mart 2020 09:52
|Altın fiyatları yükseldi, petrol geriledi
09 Mart 2020 19:58
|Petroldeki düşüş pompaya yansıyacak mı? Bakan açıkladı
09 Mart 2020 17:52
|Petrol fiyatları sert düştü, altın yükseldi
09 Mart 2020 14:02
|Aidat rakamları kirayla yarışıyor
09 Mart 2020 10:30
|MB: Ekonomideki iyileşme devam ediyor
05 Mart 2020 12:31
|Mektup ücretlerine 5 ayda yüzde 50 zam
05 Mart 2020 08:39
|LPG Otogaz'da 27 kuruş indirim
04 Mart 2020 18:10
|Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
03 Mart 2020 10:11