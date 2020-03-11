İngiltere'de, bakan yardımcısı koronavirüse yakalandı
|11 Mart 2020 07:46
|Yazdır
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yayılmaya devam ediyor.
BBC'nin haberine göre salgının son kurbanı, İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries oldu. Haberde, Dorries üzerinde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisi yer aldı.
Bakan Yardımcısı Dorries ise yaptığı açıklamada, kendisine virüs bulaştığı bilgisinin ardından tavsiye edilen önlemleri yerine getirdiğini ve eve kapandığını belirtti.
Dorries, "Halk Sağlığı Kurumu detaylı temas takibi başlattı ve bakanlık ve parlamento ofisim, kurumun önerilerini yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.
"DOĞRU OLANI YAPTI"
Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Dorries'in virüse yakalanması dolaysıyla 'çok üzgün' olduğunu belirterek, "Kendini tecrit ederek doğru olanı yaptı." değerlendirmesinde bulundu.
İNGİLTERE BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Dorries'in son günlerde Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı bir resepsiyonda yer aldığı ve geçen hafta parlamentoda yüzlerce parlamenterle bir arada bulunduğu biliniyor.
Toplamda 382 Kovid-19 vakasının bulunduğu İngiltere'de son olarak 6 kişi, virüs kaynaklı olarak hayatını kaybetmişti.Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çin'de Koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 161'e çıktı
11 Mart 2020 07:30
|Çin'de hayat normale dönmeye başlıyor
10 Mart 2020 22:54
|Merkel'den şok açıklama: Nüfusun çoğuna virüs bulaşacak
10 Mart 2020 21:06
|İtalya'da koronavirüsten bugün 168 kişi hayatını kaybetti
10 Mart 2020 20:16
|İran Ticaret Bakanı koronavirüsü yendi
10 Mart 2020 19:32
|Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle eğitime 14 gün ara
10 Mart 2020 19:16
|Binlerce sığınmacının bulunduğu Midilli'de koronavirüs görüldü
10 Mart 2020 18:26
|İspanya'da koronavirüs paniği başladı
10 Mart 2020 17:34
|Fas'ta yeni tip koronavirüsten ilk ölüm
10 Mart 2020 16:57
|AİHM, Yunanistan'dan kötü muamele gören sığınmacıların başvurularını işleme aldı
10 Mart 2020 16:24