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Bilim Kurulu koronavirüs için toplanacak
Bilim Kurulu koronavirüs için toplanacak
|11 Mart 2020 08:43
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla toplanacak.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 bakanın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
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