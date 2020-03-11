1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu koronavirüs için toplanacak

Bilim Kurulu koronavirüs için toplanacak
 11 Mart 2020 08:43
Yazdır
Bilim Kurulu koronavirüs için toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla toplanacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 bakanın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.

Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trafik magandası ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 yaralı
10 Mart 2020 23:21		 Prof. Dr. Sadık Akşit, yaşamına son verdi
10 Mart 2020 23:15
İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
10 Mart 2020 18:49		 Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı
10 Mart 2020 17:53
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve ses alıcılı düzenek kurmuşlar
10 Mart 2020 16:49		 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı
10 Mart 2020 16:40
Uşak'ta hemzemin geçit faciası: 2 ölü, 2 yaralı
10 Mart 2020 16:13		 Okul çıkışı milli tekvandocu silahla kazara vuruldu
10 Mart 2020 14:39
'En iyi arkadaşım' dedi, öldürdü
10 Mart 2020 14:28		 Öğrenci servisi şoförü ikinci kez alkollü yakalandı
10 Mart 2020 13:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
Koronavirüslü hasta hangi ilde?
Bilim Kurulu üyesi, riskli yaş grubunu açıkladı
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü çalışanlarının izinleri iptal edildi
Gökçek'ten Arınç'a çok sert bakışlar!
Sağlık Bakanlığı karantina kurallarını paylaştı
İBB Meclis raporu: İmamoğlu aynı araçları iki katına kiraladı
ÖSYM tarafından sözleşmeli personel olarak yerleştirildim, göreve başlamazsam ne olur?
FETÖ'nün kuruluşu 'Ermeni Soykırımını' tanıdı
DEVA Partisinde genel başkan seçimi yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15.03.2020 galatasaray vs beşiktaş maçı 4
Lost 2
italya'nın komple karantinaya alınması 3
Ecem Erkek 2
Barking up the wrong tree 1
Malazgirt 1071 2
14 gün kuralı 1
mesut bakkal'ın gs'den teşvik primi aldık itirafı 2
15.03.2020 trabzonspor vs başakşehir maçı 4
Şahsiyet 1
SON İLANLAR
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık 1 İşçi Alacak
Nevşehir Nar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Nevşehir Çalış Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Karabük Eflani SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam