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Bilim Kurulu'nda okulların tatil edilmesi gündeme geldi mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların tatil edilmesine yönelik konu bugün gündeme gelmedi. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre durumu yeniden değerlendireceğiz dedi.
 11 Mart 2020 17:32
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Bilim Kurulu'nda okulların tatil edilmesi gündeme geldi mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı'nda toplandı.

3 bakan toplantı sonrası basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı. Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Bunu, salgının seyri de belirler dedi.

'Önümüzdeki 2 aylık süreç bizim için çok önemli'
Memurlar.Net
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