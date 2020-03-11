Bilim Kurulu'nda okulların tatil edilmesi gündeme geldi mi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların tatil edilmesine yönelik konu bugün gündeme gelmedi. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre durumu yeniden değerlendireceğiz dedi.
|11 Mart 2020 17:32
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı'nda toplandı.
3 bakan toplantı sonrası basın açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı. Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Bunu, salgının seyri de belirler dedi.'Önümüzdeki 2 aylık süreç bizim için çok önemli'
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