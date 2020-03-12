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'İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirler ele alındı.
 12 Mart 2020 19:04
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'İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirler ele alındı.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

Koronavirüse karşı Türkiye olarak etkin ve başarılı mücadele verdik. İlgili birimlerimizin tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu tedbirler kararlı bir şekilde uygulandı ve bundan sonra da devam edecek. Sağlık, eğitim, turizm, ekonomi alanlarında başarılı bir şekilde sürdürülmesi için vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete kapılmadan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde dinlemek suretiyle bu süreci atlatmak mümkündür.

"İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek"

"(Koronavirüs tedbirleri) Vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz ediyor."

"Üniversitelerimiz, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecektir."

"Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması karar verildi."

"Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır."

"(Koronaviüs salgını) Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz."

"(Kovid-19 salgını) Dünyadaki tabloya baktığınızda Türkiye'de alınan tedbirlerin etkili olduğunu görüyoruz."

"Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler."

"(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil."

"(Koronavirüs önlemleri) Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz."
Anadolu Ajansı
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