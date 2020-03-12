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Okullar tatil edildi, anne ve babası memur olan çalışanlara izin verilecek mi?

Okulların tatil edilmesi sonrasında, anne ve babası çalışanlardan birine izin verilip verilmeyeceği merak ediliyordu. Bu soru Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a soruldu. Bakan Selçuk bu konuda bir karar alınmadığını ancak tüm kamu personelini ilgilendirdiği için Cumhurbaşkanlığının bu konuda alacağı kararların beklenmesi gerektiğini belirtti.
 12 Mart 2020 22:28
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Okullar tatil edildi, anne ve babası memur olan çalışanlara izin verilecek mi?

Okulların tatil edilmesi sonrasında, anne ve babası memur olan çalışanlar için idari bir karar alınıp alınmayacağı merak ediliyordu.

Bu konu, CNN Türk'te soruları cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a soruldu. Bakan Selçuk, tüm kamu personelini ilgilendiren konularda kendisinin karar veremeyeceğini bu konuda Cumhurbaşkanlığının vereceği kararların beklenmesi gerektiğini belirtti.
Memurlar.Net - Özel

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