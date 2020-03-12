Kamu personelinin yurt dışına çıkışına sınırlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki corona virüs toplantısı sona erdi, toplantı 5 saat sürdü. Kamu personelinin yurt dışına çıkışına sınırlama getirildi.
|12 Mart 2020 19:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki corona virüs toplantısı sona erdi, toplantı 5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın toplantının ardından açıklama yaptı.
Kalın, Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili genelge hazırlandı. Fevkalade bir durum olmadığı sürece kamu görevlileri izne tabi olacaktır dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da daha önce yaptığı açıklama ile Kamu personelinin yurt dışına çıkışı ile ilgili Cumhurbaşkanı tarafından Genelge yayımlanacağını duyurmuştu.Okullar 1 hafta, Üniversiteler 3 hafta tatil edildi
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