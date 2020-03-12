Bakan Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin açıklama yapacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin bugün 21.00'da açıklama yapacak.
|12 Mart 2020 19:35
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin basın açıklaması yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk'un açıklaması saat 21.00'da başlayacak.Okullar 1 hafta, Üniversiteler 3 hafta tatil edildi
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